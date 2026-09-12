ದಾವಣಗೆರೆ; ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್: ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ದೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 1:37 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿವೇಶನ ರಹಿತ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೆಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು 200 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೂತನ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ದೂಡದಿಂದ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಎಂದು 200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಕ್ಸಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ರೈತರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರು ರೇಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸ. ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲದಂಡೆಯ ರೈತರು ಕೂತು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಎಸ್ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಏನೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿಎಂ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಶೇಖರ್, ದೂಡ ಕಮಿಷನರ್ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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