ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 20-25 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರೂ ಸೇರಿ 20-25 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 12, 2026 at 3:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವರು ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 20-25 ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಚಿವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರೂ ಸೇರಿ 20-25 ಜನ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೆತಿದೆ. ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾಳೆಯೇ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ 25 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಚಿವರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು 420 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣ ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೆಷನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸಿಎಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. 420 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಿತ್ತು, ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಚಿವರಾಗಲು, ಕೆಲವರು ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೊರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರುಗಳು, ಶಾಸಕರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಲಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಆಗ್ದೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಜೆಐ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾದ್ಧಾಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ, ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನೋ ಜನ ಯಾಮಾರಿ ಯುಪಿಎಗೆ 45 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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