ಕೇರಳಂ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಲಿಗೆ: ಸಿಐಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಜೀತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 3:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಕರೇ ಭಕ್ಷಕನಾದಂತೆ, ಅಕ್ರಮ ಮನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರೋಪದಡಿ ಬೆದರಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಇಲಾಖೆ (ಸಿಐಡಿ) ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ವೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಡಿವಾಳದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿಯ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಜೀತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಸಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರಳಂ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಡಿವಾಳದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ 'ಅಕ್ರಮ ಮನಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್' ವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪದಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ನಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆದರಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ದೋಚಿದರು: "ಯಾಕೆ ಹಣ ತಂದಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದರೋಡೆ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಬಳಿಕ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಡಿವಾಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ದೂರುದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 20 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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