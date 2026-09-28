ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗಾಂಜಾ ಫಸಲು: 2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ವಶಕ್ಕೆ
213 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದಷ್ಟಿದ್ದ 293 ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಸೆರೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 7:48 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ಗಳು ಇದೀಗ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹುಲುಸಾಗಿ ಗಾಂಜಾ ಫಸಲನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, 213 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದಷ್ಟಿದ್ದ 293 ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದಟ್ಟಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳು ನಳನಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅಬಕಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕ ದಯಾನಂದ, ಬೈಲೂರು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ:
ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ - ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಕೆರೆ ನೀರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ರೈತನನ್ನು ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್ ಹೊರ ಕಳುಹಿಸಿದರೆಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೇಗೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-766 ಬಳಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ವೀರನಪುರ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪ್ರಜಾಸೇವಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಎಂದು ರೈತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಕೆ ಶಾಸಕರು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತನ್ಮಯ್ ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸದೇ ಮೌನ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕ ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ತನ್ಮಯ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ರೈತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಗೂರು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬರ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳವೂ ಕೈ ಸೇರಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರ ಅಳಲು