ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಟೆಕ್ 2 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಚಿಪ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
Published : February 7, 2026 at 6:49 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಕ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2- ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಗಣನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಪ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಪಿಯು ಹಾಗೂ ಜಿಪಿಯು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದು, 20 ರಿಂದ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ವೈಫೈ ರೂಟರ್, ವಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಸುಧಾರಿತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ನ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾರತದ ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರು.
2nm ಚಿಪ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ದೇಶವಾಗಿರದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸುತ್ತ 28 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ನಿಂದ 7 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ದೇಶದ 315 ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಮಿಷನ್ 1.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 87 ಸಾವಿರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯಿದ್ದು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 67 ಸಾವಿರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಹಾಲಿಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಟೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಿಪ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಪ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಮಿಷನ್ 2 ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಚಿಪ್ ವೇಫರ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೇಫರ್ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಡೈ - ವೇಫರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೌಕ - ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
