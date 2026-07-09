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ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ 2.98 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗದನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲದ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

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ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ 2.98 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 8:18 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಶೆಡ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದ 2. 98 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಗದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತಾವರೆಕೆರೆಯ ಟಿ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಅಲ್ಲದೇ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 2 ಕೋಟಿ 98 ಲಕ್ಷ ರು.ಗಳನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲದ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜು ತಡೆಯಲು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್​​​ಗೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 3 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್​​​​ನಲ್ಲೇ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನೋಟಿಸ್​ಗೂ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರು ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ವಾದ ಆಲಿಸಿದ ಪೀಠ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುರಂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಗದನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸಾಲದ ಅಕೌಂಟ್​ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 17ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮಿಂದ ಜೂ.27ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 2.98 ಕೋಟಿ ಹಣ ತಮ್ಮದಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬಿಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ 497 ಮತ್ತು 503ರಡಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಈ ಮನವಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಂಧಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಗರದ ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಅನುಸಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

KURUBARAHALLI SHED
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