ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಖದೀಮರು: 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿ
ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಖದೀಮರು, 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ದರೋಡೆಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 7:07 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಖದೀಮರು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಯ ಸರಳನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಖದೀಮರು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಣಪತ್ ಪವಾರ್ ಎಂಬುವರ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖದೀಮರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 798.6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 60 ಕೆ.ಜಿ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣವನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 1.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಣಪತ ರಾವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಣಪತ ರಾವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಣಪತ ರಾವ್ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ತುಮಕೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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