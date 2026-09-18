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ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ ‘ಲಂಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್’ ಮದುವೆ ಆಮಿಷ: ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹1.91 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ!

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹1.91 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ! (file/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 10:58 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಲಂಡನ್​ನ ಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯನೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೂ 1,91,500 ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಗರದ 45 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯು ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿ’ ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ (ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9612577292) ತಾನು ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ (ಡಾ. ಸುರೇಶ್) ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಮಿಷ: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ, ಲಂಡನ್​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ನೆಪ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಹೊರಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಸಲು ತನ್ನ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಖಾತೆಗೆ (ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 33150100049174) ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ರೂ 42,500 ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾಟಕ: ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಆತ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನ್ನ ಲಗೇಜು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರೂ 1,49,000 ನೀಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ 1,49,000 ಹಣವನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ, ವಂಚನೆ ಬಯಲು: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೂ 1.91 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವೂ ಆರೋಪಿಯು ಮತ್ತೆ ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ತಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್​ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ತಮಗೆ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ‘ಡಾ. ಸುರೇಶ್’ ಹಾಗೂ ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಿಇಎನ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಮೋಸ ಹೋದ ಯುವಕ: 1.90 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಗರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರೂ 1,90,000 ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಗರದ 28 ವರ್ಷದ ಯುವಕರೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ‘kushubu kumara’ ಎಂಬ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಯುವಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಆತನ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಬಳಿಕ 9771554110 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಯುವಕನನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತರು, ‘SAMCO MARKET’ ಷೇರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂದು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು.

ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ‘SAMPRO’ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಆ್ಯಪ್​ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ ಯುವಕ ಮೊದಲು 30,000 ರೂ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 1,90,000 ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವೂ ಸಿಗದೇ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಸಲು ಹಣವನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗದೇ ತಾನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಯುವಕನಿಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ.

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಕಲಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಮೋಸ ಎಸಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವಕ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

CEN ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
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