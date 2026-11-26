15ನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹38.55 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಅಂದಾಜು: ಈವರೆಗೂ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಯವಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ 38.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ, ವಸತಿ, ಊಟ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಸಿಂಹಪಾಲಿದೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : November 26, 2026 at 5:34 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಸಲದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 38.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖರ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ 9.31 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 18.65 ಕೋಟಿ ರೂ., ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ 11.43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 8.47 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ವೆಚ್ಚವೇ ಒಟ್ಟು 38.55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 14 ಅಧಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 199 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಧಿವೇಶನದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. 'ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಅಧಿವೇಶನದ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕರೂಪದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 2006ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ 23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 2024ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 15.30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 4 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 8.24 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 16, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 5 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 29.24 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದಾಜು 38.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಊಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ: ಈ ಬಾರಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಊಟ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ವ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬಹುತೇಕರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿರುವ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.
14 ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿದೆ
|ವರ್ಷ
|ಖರ್ಚು
|2006
|5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2009
|12.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2012
|7.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2013
|14.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2014
|10.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2015
|6.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2016
|7.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2017
|21.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2018
|13.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2021
|15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2022
|17.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2023
|23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2024
|15.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2025
|29.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|199 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ್, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಜು-ಮಸ್ತಿ, ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಧಿವೇಶನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ಸಿಮೀತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ನೀರಾವರಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ರಜಾ ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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