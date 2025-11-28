ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು 19 ಮೊಬೈಲ್, 16 ಸಿಮ್ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ಗಳು, ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2025 at 7:36 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಗೆದಷ್ಟು ಆಳವೆಂಬಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಪಾತಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೈದಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬೆನ್ನಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ 19 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ಧಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ತಂಡವು ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 19 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, 16 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, 4 ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ಗಳು, 3 ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ 15,800 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳಾದ ಸಾಗರ್ ಆಲಿಯಾಸ್ ರಕೀಬುಲ್ಲಾ ಮುನಿರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬಂಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರಾಗೃಹ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಧಿನಿಯಮದ ಕಲಂ 22 ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಲೆದಿಂಬು, ಶೌಚಾಲಯದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆ: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧ ನ. 26ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.50ರಿಂದ 1.25ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಜೈಲಿನ ಬ್ಯಾರಕ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, 11 ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಸಜಾಬಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಎಂಬುವನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಜಾಬಂಧಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿಂಬಿನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೊರಕಿತ್ತು. 5ನೇ ಬ್ಯಾರಕ್ನ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಕಮಾನುಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬರ್ಡ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡವು ನ. 26ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ 7.20 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ 4 ಮೊಬೈಲ್, 5 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ 15,800 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದವರು, ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
