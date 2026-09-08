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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 180 ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ: ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವ ಅರೆಸ್ಟ್

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಆರ್​ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU STAR TORTOISES SMUGGLING DRI ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 180 ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 7:47 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೂರಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯಡಿ ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಾಲಯದ (DRI) ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಜೀವಂತ 180 ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳ ಸಾಗಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಡಿಆರ್​ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಪರೇಷನ್ ಕೂರ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಬಟ್ಟೆಯ ಕವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದು ಹಾಗೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ 180 ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

BENGALURU STAR TORTOISES SMUGGLING DRI ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 180 ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)

ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನ: ಬಂಧಿತನನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಗ್​ ಅನ್ನು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದು, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಹೇಳಿದ್ಧಾನೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಶದಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಭೇದ ಜೀವಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆಯಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
STAR TORTOISES SMUGGLING
DRI
ನಕ್ಷತ್ರ ಆಮೆ
INDIAN STAR TORTOISES RESCUE

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