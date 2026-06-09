ಹಾವೇರಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ಗೆ 18 ವರ್ಷ: ನಾಳೆ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟದ ದಿನಾಚರಣೆ
ಹಾವೇರಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದ ಜೂ.10ರಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟದ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
Published : June 9, 2026 at 8:42 PM IST
ಹಾವೇರಿ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಘಟನೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದೆ. 2008ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಹಿಂಸಾರೂಪ ತಾಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿ ಮೀರಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೂರಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಹುತಾತ್ಮ ರೈತ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ: ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 10ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆಯು ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನಾಳೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನಾಯಕರು, ಮೃತ ರೈತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೂರಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೊನ್ನತ್ತಿ ಸಮಾಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ವೀರಗಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಿನ ಹೋರಾಟದ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ: ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಜೂನ್ 10ರಂದು 'ಹೋರಾಟದ ದಿನ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಹಸಿರುಸೇನೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
2008ರ ಜೂನ್ 10ರಂದು ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ, ನಕಲಿ ಬೀಜದ ಹಾವಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾಕೆ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೀಗ ಬೆಳೆವಿಮೆ, ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದೊಂದು ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬದಲು ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ದರ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದೇ ನಿಯಮವನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ಐಡಿ ಅನ್ವಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವರದಾ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆಂಚಳ್ಳೇರ್ ಗೋಲಿಬಾರ್, ಗೋಲಿಬಾರ್ ಘಟನೆ ಆಗಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಹುತಾತ್ಮ ರೈತರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣುತೆರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆದು 19 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಸಗೊಬ್ಬರದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
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