ದೇಶವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ 16 ವರ್ಷ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ದೇಶವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ದುರಂತಕ್ಕೆ 16 ವರ್ಷ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
Published : May 22, 2026 at 2:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಘಟಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್.ವಿ. ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
2010ರ ಮೇ 22ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ರನ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಸೂಚನಾ ಗೋಪುರದ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅದು ತುಂಡರಿಸಿ ಆಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 166 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 158 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 8 ಮಂದಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದರು.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 158 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿಯ ಮೃತದೇಹದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗದವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಯ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 127 ಮಂದಿ ವಯಸ್ಕರು, 19 ಮಕ್ಕಳು, 4 ಶಿಶುಗಳು, 6 ಮಂದಿ ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 166 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ದುಬೈನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1.20ಕ್ಕೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಕೆಂಜಾರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿ ಸೂಚನಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ರನ್ ವೇಯಿಂದ ಜಾರಿ ಕಣಿವೆಗೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇಬ್ಭಾಗಗೊಂಡ ವಿಮಾನದಿಂದ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಜಿಗಿದು ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಾರಾದವರ ಮಾಹಿತಿ: ಉಳ್ಳಾಲದ ಉಮ್ಮರ್ ಫಾರೂಕ್ (26), ಪುತ್ತೂರಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ (37), ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಬ್ರೀನಾ (23), ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೃಷ್ಣನ್ (37), ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಮಾಹಿನ್ ಕುಟ್ಟಿ (49), ವಾಮಂಜೂರಿನ ಜುಯೆಲ್ ಡಿಸೋಜ (24) ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ (49), ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಯ ಪ್ರದೀಪ್ (28) ಪಾರಾಗಿದ್ದರು.
ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಐಎಂಡಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್ಜೆ. ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ರಾತ್ರಿ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನೂ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟವರ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೂರು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೋಡಗಳಿದ್ದವು, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಎಂದರೆ 2010ರ ಮೇ 22ರಂದು ನಡೆದ ಈ ದುರಂತ' ಎಂದರು.
