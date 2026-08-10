ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ ಧ್ವಂಸ

ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಯುವಕರ ತಂಡ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

150-year-old well from the Nizam era of Hyderabad demolished
ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಾವಿಯ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹರನಾಯಕ ಎಂಬ ಯುವಕರ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಆದರೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

150-year-old well from the Nizam era of Hyderabad demolished
ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ (ETV Bharat)

100 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ಬಾವಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಯುವಕರ ತಂಡದ ಅಶೋಕ, ಮೈಬೂಬ್, ರಾಜಸಾಬ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮಂತ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ: ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನವಾಬರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಕಟದ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 'ಲಿಯೋನಾಡ ಮನ್' ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೌವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಜನಾನುರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನ್, ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಬರಗಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ-ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

150-year-old well from the Nizam era of Hyderabad demolished
ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ (ETV Bharat)

ಬಾವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ: ಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಡಿಸಲಾದ ಬಾವಿಗಳು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಷಡ್ಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ (ಆರು ಕೋನ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಿಭಜಿತ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವಿಗಳಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 200 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜನರ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಾವಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಈಗಲೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕರ ತಂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರ ಭೇಟಿ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೊಲ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ರವಿ ಚವ್ಹಾಣ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

150-year-old well from the Nizam era of Hyderabad demolished
ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕಾರ, "ಈ ಬಾವಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಮಾರಕ. ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕ ನಾಶಮಾಡುವುದು 1961ರ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಹಿಂದಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಭಾವಿಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಿಜಾಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಿಂಗಸೂಗೂರಿನ ಲಿಯೋನಾಡ್ ಮನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾವಿರ ಬಾವಿಗಳ ಸರದಾರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾವಿಯ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಇಎಚ್ ನಿಜಾಂ ಡಬ್ಲೂಎಸ್ಡಿ ಜಿಎನ್35 ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಟೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಾವಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ನಾಗಶಿಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ನಿಗೂಢ ಬಾವಿ: 99 ಸಹೋದರರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದನಂತೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ!? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ?

TAGGED:

NIZAM ERA WELL
HYDERABAD NIZAM ERA
ನಿಜಾಮರ ಕಾಲದ ಬಾವಿ
KOPPAL
WELL DESTRUCTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.