ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಬಾಕಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 176 ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ 4-5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 7:08 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವೇ ಆಧಾರ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ (ಎಂಡಿಎ) ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 150 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಸೇರಿ 176 ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 150 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 1.85 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ 4-5 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ (ಎಂಡಿಎ) ಹಾಗೂ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ಶೇ.15 ರ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 1.85ಕೋಟಿ ಎಂಡಿಎ (ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸೇರಿ) ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ. ಪತ್ತಾರ ಅವರು, ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀಡುವ ಎಂಡಿಎ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಣದಿಂದಲೇ ಖಾದಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ 1.85 ಕೋಟಿ ಎಂಡಿಎ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ತಯಾರಿಸುವವರ ಮಜೂರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ 7 ರೂ.ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಜೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಘಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಎಂಡಿಎ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಮಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಖಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಎಂಡಿಎ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಜೂರು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 1.85 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 15-20 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ.2019 - 2020 ರಿಂದ ಹಿಂಬಾಕಿ ಉಳಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಖಾದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಖಾದಿ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25-30 ಸಾವಿರ ಖಾದಿ ಕಸಬಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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