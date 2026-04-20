1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೇಳುವ ಬಾಲಕಿ! ಈಕೆ ವಚನಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಈ ಬಾಲಕಿ 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲಳು. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರ 893ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : April 20, 2026 at 1:27 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಾವಿರಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಬಾಲಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕಿಯ ಹೆಸರು ಲಾವಣ್ಯ ಅಂಗಡಿ. ವಯಸ್ಸು 15 ವರ್ಷ. ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದವಳು. ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ, ತಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ. ಸದ್ಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಸವಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಶರಣರ 1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಲಾವಣ್ಯ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಚನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು ಈಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆ.
6ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಾವಣ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ, ವಚನಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿ ವಚನಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾವಣ್ಯ, ವಚನಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ.
2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾವಿರ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1,051 ವಚನ ವಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಲಾವಣ್ಯ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2022ರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 81 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2023ರ ಮೇ 1ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಂಚಾರಿ ಗುರುಬಸವ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 320 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮುರುಘಾಮಠದಲ್ಲಿ 500 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ, ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 770 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಳು.
ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 2024ರ ಮೇ 1ರಂದು ನೆಲಮಂಗಲದ ಪವಾಡ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಾವಿರ ವಚನಗಳ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 550 ವಚನ ವಾಚಿಸಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 2025 ಜೂನ್ 15ರಂದು ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 15 ಶಿವಶರಣರ ತಲಾ 20 ವಚನಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಚನವಾಚಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 500 ವಚನ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 11 ಜನವರಿ 2026 ಜನವರಿ 11ರಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 102 ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, 2026 ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ಜೋಡಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಿಮಿತ್ಯ ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 390 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
2025 ಜುಲೈ 26ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಿರಿಯ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದು, ಲಾವಣ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ಸದ್ಯ 1,800 ವಚನಗಳನ್ನು ವಾಚಿಸುವ ಲಾವಣ್ಯ ಮುಂದೆ 2 ಸಾವಿರ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಓದುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂಗಡಿ, "ವಚನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೆಳಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ವಚನವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು" ಎಂದು ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದಳು.
1,800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಚನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ: "ಬಸವಣ್ಣನವರ 900 ವಚನಗಳು, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಜೇಡದದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ತಲಾ 100 ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 300 ವಿವಿಧ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಸೇರಿ 1,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡದೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ನನಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಗುರುವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಿ ಕಿತ್ತೂರ. ನನ್ನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ, ಮಹಾಂತೇಶ ತೋರಣಗಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಲಾವಣ್ಯ ವಿವರಿಸಿದಳು.
"ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ವಚನಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ವಚನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. 10 ಬಾರಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವುದು ಮೇಲು ಎನ್ನುವಂತೆ, ಓದಿದ ವಚನ ಬರೆದು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂಗಡಿ.
ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ವಚನಗಳು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು: "ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಲಿಂಗಪೂಜೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ, ವಚನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಪರಿಣಾಮ ನಾನು ಓದಿದ ವಚನಗಳು, ಪಾಠಗಳು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂಬುದು ಲಾವಣ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಲಾವಣ್ಯ ತಾಯಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕೃಪೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಾವಣ್ಯ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ವಚನಕಂಠ ಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಮಗಳು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಐಪಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
