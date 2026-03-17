ಶೇ15ರಷ್ಟಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ನೋಂದಣಿ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾ? ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
Published : March 17, 2026 at 8:12 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 4,48,008 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ 4,790 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸೋಮವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ನೋಂದಣಿ ಸುಂಕ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಯಾವುದಾದರೂ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆಯಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಲ್ವಾ? ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಭಾರತದ ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೇಕ್ ಗಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎನ್ನೋರ ಪರ ನೀವು ನಿಂತಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಉತ್ತರ ಕೊಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ; ಉತ್ತರ ಕೊಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ನೀವು ಕೂಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮೂರು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಿಎಸ್ ಕರೆಸಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.