ಧಾರವಾಡ: ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 15 ಜೋಡಿಗಳು; ವೈಮನಸ್ಸು ಮರೆತು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 15 ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 11, 2026 at 6:30 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ನಾನೊಂದು ತೀರ ನೀನೊಂದು ತೀರ ಎಂದು ದೂರಾದವರು ಇಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದಾಗೋಣ ಬಾ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಇಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 15 ಜೋಡಿಗಳು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಜೀವನ ಆರಂಬಿಸಿದರು.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಜೋಡಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣದಿಂದ ದೂರಾಗುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜೋಡಿಗಳು ಇಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾದರು. ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾದರು.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ 15 ಜೋಡಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಕಲಹ, ವೈಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು, ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮನವೊಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 15 ಜೋಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎ. ಕೆ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಫಲ ನೀಡಿತು. ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆತು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣವೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ನೋವಿನ ಕಥೆಯಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಜೀವನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸಿ ಸುಖಮಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ದಂಪತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು 15 ಜೋಡಿಗಳು ಸಂತಸದಿಂದ ಹೊಸ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
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