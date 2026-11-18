ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಯ 'ಧೀಮಂತ ಸನ್ಮಾನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 144 ಸಾಧಕರ ಆಯ್ಕೆ
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 18, 2026 at 9:20 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀಡಲಾಗುವ 'ಧೀಮಂತ ಸನ್ಮಾನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 144 ಸಾಧಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 6, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 8, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದ 9, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಿಂದ 4, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3, ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ 2, ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2, ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 5, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3, ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4, ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ವಿಭಾಗದಿಂದ 3, ಎನ್ಜಿಒ ಹಾಗೂ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 4, ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 5, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 10 ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರ ವಿಭಾಗದಿಂದ 50, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ 5, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 1 ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3 ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
"ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಧೀಮಂತ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಹ್ಮದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಮನಿಯಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವು ಹಿರೇಮಠ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಜ್ಜಗಿ ಮತ್ತು ದೊರೆರಾಜ ಮಣಿಕುಂಟ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ದಂಡಪ್ಪನವರ ಅವರು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ 72 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 144 ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಜೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನ. 18ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಠದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮೇಯರ್ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬೆಜವಾಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹು-ಧಾ ಪಾಲಿಕೆಯ 'ಧೀಮಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ': ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಹರಿಗಷ್ಟೇ ಮನ್ನಣೆ- ಮೇಯರ್