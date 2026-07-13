ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ತಾಯಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ, ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು; ಪ್ರಕರಣ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಲ್ವರು ವೈದ್ಯರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಎಫ್ಐಆರ್
14ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯೋರ್ವಳು ತಾಯಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : July 13, 2026 at 4:25 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಾಲಕಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಶಹರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸದೆ ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಕಲಘಟಗಿಯ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ನ ಮೂವರು ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಾ ಜಾವೂರ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೂರಿನ ವಿವರ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದ. ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಡೆಸಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಬಾಲಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು ಬಾಲಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ವೈದ್ಯರು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಜುಲೈ 8 ರಂದು ಬಾಲಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಆಕೆಗೆ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕಿಗೆ 14 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ತಾಯಿ-ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶಹರ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ.
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