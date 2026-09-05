ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ 14 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಕೂಲಿಕಾರರು!
ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ 14 ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 5, 2026 at 7:36 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ 14 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೂಲಿಕಾರರು ತಕ್ಷಣ ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸವದತ್ತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 14 ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಿಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನಿಜ. ಪ್ರತಿ ನಾಣ್ಯ ಸರಾಸರಿ 3.92 ಗ್ರಾಂ. ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 54.8 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ನಾಣ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಿ ಆನೆಯ ಚಿತ್ರವಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಕೂಲಿಕಾರರು 14 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಿಡಿಒ, ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪಿಡಿಒ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸವದತ್ತಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, 14 ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಣ್ಯಗಳ ನೈಜ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೆಗ್ಗನ್ನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.
800ರಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಕಾಲಮಾನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸವದತ್ತಿ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಸಂಗನಬಸಯ್ಯ, ಪಿಎಸ್ಐ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೌಡಿ, ಇಒ ಬಸವರಾಜ ಅಯ್ಯನಗೌಡರ, ಸಿಡಿಪಿಒ ಅಮೃತ ಸಾಣಿಕೊಪ್ಪ, ಪಿಡಿಓ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ, ಸುನೀಲ ಮೊಖಾಶಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಂಬಿ, ಶಶಿರಾಜ್ ವನಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕೂಲಿಕಾರರು 14 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ - ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರೂಗೊಪ್ಪ, ಪಿಡಿಒ, ಇಂಚಲ
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