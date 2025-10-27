13,000 ಇವಿ ಬಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್; ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ, ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಪತ್ರ: ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 5,423 ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : October 27, 2025 at 8:32 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಇವಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇವಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಗಮದಿಂದ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಕಂಡಕ್ಟರ್) ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೇವಲ 321 ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ. FAME II, & CESL, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ GCC Operators ಅವರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು (binding clauses) ಸೇರಿಸಿ, GCC ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ (Compliance Monitoring Mechanism) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ FAME II, & CESL ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಜಿಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. NTPC ವಿದ್ಯತ್ ವ್ಯಾಪರ್ ನಿಗಮ ಲಿ., ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿ., ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೂ OHM ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. NTPC ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 90 ಇವಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಟ್ಟು 6.22% ರದ್ದತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಒಟ್ಟು 150 ಬಾರಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಕರಣ 842 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಾಲಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಸಂಬಂಧ 18 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆಯ 59 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 9.80 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು 300 ಇವಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5.68% ರದ್ದತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು 443, ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಪ್ರಕರಣ 10,976 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಾಲಕರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ 33, ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆಯ 68 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 3.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿ.ನಿಂದ 1,031 ಇವಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3.86% ರದ್ದತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 992 ಬಾರಿ ಬಸ್ ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರಣದಿಂದ 2,120 ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ. ಇನ್ನು 92 ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ, 467 ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 11.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
OHM ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 251 ಇವಿ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 10.81% ಬಸ್ಗಳು ರದ್ದತಿ ಕಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು 464 ಬಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 144 ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ 24 ಪ್ರಕರಣ, 32 ಮದ್ಯಪಾನ, ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 67 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳ ದಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಪೈಕಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಚಾಲಕರು ವೇತನ, ಬೋನಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ 15 ಬಾರಿ ದಿಢೀರ್ ಮುಷ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 790 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 54.51 ಲಕ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
OHM ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇವಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದು, 117 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ರದ್ದತಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 13.76 ಲಕ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿ.ನ ಇವಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರು 4 ಬಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದ್ದು, 152 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ರದ್ದತಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 24.62 ಲಕ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಆಪರೇಟರುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ ರದ್ದತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮ: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 5,423 ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 321 ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು. 2023-24 ರಿಂದ 2025-26 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ವರೆಗೆ 2% ರದ್ದತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ 561 ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನ/ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆಯ 67 ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
ಇವಿ ಬಸ್ಗಳ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ: GCC ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಚಾಲನೆಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 2023-24 ರಿಂದ 2025-26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇವಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಂದ 70 ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 65,000 ಸುತ್ತುವಳಿಗಳನ್ನು 7,067 ವಾಹನಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,423 ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಹಾಗೂ 1,644 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡುವೆಯೂ. ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀಸೆಲ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 0.05 ಅಪಘಾತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸುಗಳ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 0.07ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು: ಇವಿ ಬಸ್ಗಳ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಚಾಲಕರಿಲ್ಲ. ಅಜಾಗರೂಕ ಚಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಿ ಚಾಲಕರನ್ನು ಆಯಾ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ತಗುಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 10 ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆ ವೇಳೆ ಇವಿ ಬಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.