13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ; ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ್ದ ನೆರೆಮನೆಯ ನಿವಾಸಿ ಖಾಕಿ ಬಲೆಗೆ
13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದ ನೆರೆಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2026 at 10:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಣದಾಸೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಲಹಂಕದ ವಿನಾಯಕ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ (13) ಹತ್ಯೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಆತನನ್ನ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಆಗಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು. ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮನೋಹರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬುಧವಾರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪಟಾಕಿ ತರೋಣವೆಂದು ಬಾಲಕನನ್ನ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕನಿಂದಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ. ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮಗನನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದ. ತಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತರಾದ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಮನೋಹರ್, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೋಪಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಗದರಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸಂಚು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಲೆಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನ ತಡೆದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಧಾವಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಕಾರನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕ ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಂದಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಈ ಬೇರೇನಾದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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