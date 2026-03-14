ಸನ್ನಡತೆ ತೋರಿದ 13 ಸಜಾಬಂಧಿಗಳು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸನ್ನಡತೆ ತೋರಿದ 13 ಸಜಾಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 14, 2026 at 3:57 PM IST
ಆನೇಕಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು): ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ 13 ಮಂದಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ನಡತೆ ತೋರಿದ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಿಂದ 30 ಮಂದಿ ಸಜಾಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆವು: ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಕೋಪದ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆ ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ನರಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆ. ಊಟ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ತೋರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಜತೆ ಸೇರಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಇಂತವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವರಾದ ಲಿಂಗರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ನರಕ. ಕೊಲೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾನು 13 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. 13 ವರ್ಷ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆ. ಇವತ್ತು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದೆ -ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ಜೀವಾವಧಿ ಕೈದಿಗಳ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ : ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಿಂದ ಮೂವರು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹೆಚ್. ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ, ಜೆ. ಎಲ್. ಮೋಹನ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಮಂಜಾನಾಯ್ಕ ಇವರ ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
