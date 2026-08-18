ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,275 ಕೋಟಿ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲವಿದೆ: ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ
ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 1,048.49 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 227.11 ಕೋಟಿ ರೂ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 9:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಗಳಲ್ಲಿ 1,275.6 ಕೋಟಿ ರೂ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರಿಂದ 1,048.49 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 227.11 ಕೋಟಿ ರೂ ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023-24ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 28,50,533 ರೈತರಿಗೆ 23,767 ಕೋಟಿ ರೂ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ 16,382 ರೈತರಿಗೆ 589 ಕೋಟಿ ರೂ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 28,59,729 ರೈತರಿಗೆ 25,060 ಕೋಟಿ ರೂ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ 21,986 ರೈತರಿಗೆ 541 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 28,73,596 ರೈತರಿಗೆ 26,062 ಕೋಟಿ ರೂ, ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ 19,598 ರೈತರಿಗೆ 506 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಡಿಸಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ 89,376 ಸದಸ್ಯರಿಂದ 652 ಕೋಟಿ ರೂ, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ 55,202 ರೈತರಿಂದ 432.32 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ 26,880 ಸದಸ್ಯರಿಂದ 190.66 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು 2025-26ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ 15,50,742 ರೈತರಿಗೆ 15,403 ಕೋಟಿ ರೂ, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದ 9,18,034 ರೈತರಿಗೆ 8,070 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದ 4,24,418 ರೈತರಿಗೆ 3,094 ಕೋಟಿ ರೂ ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿಎಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 11357 ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5,980 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 3,094 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಸ್.ಸಿ, ಎಸ್.ಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ: ಡಿಐಜಿಪಿ ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ: ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ