ದಾವಣಗೆರೆ: ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ 122 ಗ್ರಾಮ: ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಬರಲಿದೆಯೆಂದು ಕಾದು ಕೂತ ಹಳ್ಳಿಗರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು!
ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ 843 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 122 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ.
Published : January 25, 2026 at 10:16 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಾಣದ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ 122 ಗ್ರಾಮಗಳು ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 843 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 721 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಒಟ್ಟು 122 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಗಳೂರು-ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಾಣದ ಜನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಸ್ ಕಾಣಲು ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಕೊರತೆಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 04 ಬಸ್ ಡಿಪೋಗಳಿವೆ. 02 ಡಿಪೋಗಳು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಲಾ 01 ಡಿಪೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಡಿಪೋಗಳಿಂದ 425 ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 1,670 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜನರ ಕೋರಿಕೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 51 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗವು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಎದುರಾಗಿವೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಸ್ತೆ ಜಾಲದ ಕೊರತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಹದಾರಿ (ಪರ್ಮಿಟ್) ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಾಗ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ "ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 843 ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ 721 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 122 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 425 ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. 1670 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 122 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. 122 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವೆ. ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ರಹದಾರಿ (ಪರ್ಮಿಟ್) ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್, ಆಟೋ ಟಂಟಂ ಗತಿ: ಚನ್ನಗಿರಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ 122 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಳಣಿಕೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಟಿಎಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, " ಸಮರ್ಪಕ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೋಗಲು ಬಸ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಕೊಡುವುದು, ಬಿಡುವುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಕೆಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಜಗಳೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ 200 ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಸ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಸತ್ಯ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮನವಿ" ಎಂದರು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಉಚಿತ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ: "200 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಜಗಳೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಎಂಬುದು ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಉಚಿತ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಡೆಮನಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
