ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ 1200 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 26, 2026 at 6:01 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪುರಾತನ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಾಲಯ ಸುಮಾರು 1,200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಚೋಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು: ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಥಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಾಗೋದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಗಿರಿ, ಜಲಪಾತಗಳು ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಭಕ್ತರು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಪುರ: ಈ ಅಪರೂಪದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಈ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಊರಿನ ಕೆಂಪನು ಒಂದು ಬಸವನನ್ನು ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ಆ ಬಸವನ ಮೇಲೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಸವ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ , ರಾಮನವಮಿ, ಪಾಡ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ: ಇಲ್ಲಿನ ವೇಣಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇಣು ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
