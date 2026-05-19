ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ: ಹಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ, ಕುಟುಂಬ ನಿರಾಳ - ವಿಡಿಯೋ

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಿ ಸರ್ಪ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 12:00 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಮನೆಗಳ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಗಲ್ ಸಮೀಪದ ಕೆ. ತಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದು, ಕೆಲ ಸಮಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಮನೆಯವರ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಬಣಕಲ್ ಭಾಗದ ಖ್ಯಾತ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆರೀಫ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.

ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್​ (ETV Bharat)

ಆರೀಫ್​ ರಕ್ಷಿಸಿರೋದು 318ನೇ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ: ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆತಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ 318 ನೇ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆರೀಫ್​ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (ETV Bharat)

ಈ ಘಟನೆ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಿಆರ್‌ಎಫ್‌ಒ ಸಂದೀಪ್, ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಆರೀಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನನಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಸತತ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಗೋಡೆಯ ಬಳಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಕುಳಿತ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (ETV Bharat)

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಪಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳ ಚಲನವಲನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾವುಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರುವುದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂತ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಈ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ಆರೀಫ್​ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದೆ.

