ಕಂಬಳ ಓಟಗಾರರ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ, 110 ಯುವಕರ ಆಯ್ಕೆ: ಸೆ.16ರಿಂದ ಕಠಿಣ ತಾಲೀಮು
ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 224 ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 110 ಮಂದಿಯನ್ನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 8:01 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರ ಭಾನುವಾರ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಯಾರು ಕಂಬಳದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 224 ಮಂದಿ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 110 ಯುವಕರನ್ನು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೋಣಗಳು, ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರು ಕಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 280ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು ಪಾಲನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ನುರಿತ ಯುವ ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಾರರು, ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಬಿಡುವವರು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
224 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ, 110 ಮಂದಿ ಆಯ್ಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 224 ಮಂದಿ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕರು ಮೀಯಾರು ಕಂಬಳ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ನುರಿತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರ ಸಮಿತಿಯು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 110 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆ.16ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ: ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೀಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ದೈನಂದಿನ ತಾಲೀಮು: ಯೋಗ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಾಲೀಮು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ತರಬೇತಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ 'ಸ್ನೇಹಕೂಟ ಕಂಬಳ' ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಶಿಬಿರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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