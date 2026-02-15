ಮೈಸೂರು: ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 11 ಕೆ.ಜಿಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 11 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
Published : February 15, 2026 at 1:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಂದು 11 ಕೆ.ಜಿಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಳಗಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆದವು. ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅರಮನೆಗೆ ಎಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಆವರಣವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರೆ ಅರಮನೆಯ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಮುಂದೆ ಒಡೆಯರ್ಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಹರಕೆಯಂತೆ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ 11 ಕೆ.ಜಿಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ 11 ಕೆ.ಜಿಯ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗವನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.
ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಕೊಳಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಳಗ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಕೊಳಗ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡ, ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.
"ಭಾನುವಾರ(ಇಂದು) ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಶಿವನ ಮುಖವಾಡದ ಕೊಳಗ ತೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಯಾಮದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
