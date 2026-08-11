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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಆಲ್ - ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ಒಂದೇ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11.19 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ

ಸೋಮವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ 96.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11,19, 815 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು BMRCL ತಿಳಿಸಿದೆ.

NAMMA METRO
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 2:12 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ನಾಡಿ ಎನಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಟ್ರೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 96.1 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ 11.19 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರ ಸಂಚಾರ ನಾಡಿ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 96.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11,19, 815 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಸಂಚರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

  • ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ (ಲೈನ್ 1): 4,66,371
  • ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ (ಲೈನ್ 2): 2,85,499
  • ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ (ಲೈನ್ 3): 92,838
  • ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು : 2,75,107
  • ಒಟ್ಟು ಸಂಚರಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು : 11,19,815

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲು ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ - ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರವರೆಗಿನ 19 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ ಕೊಡುಗೆ ಸಹ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

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