11 ದಿನಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಸಂಪನ್ನ, ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದ ಜನರು
ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
Published : March 30, 2026 at 1:18 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಭಕ್ತಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದರು. ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ದೇವರ ಅಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದರು. ಹಳಿಯೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ದೈವದ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಡದ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಭಕ್ತರ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 13 ದೇವರ ಅಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಅಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಕುಣಿಸಲಾಯಿತು.
ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಿಥುನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಬ್ಬ ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಂಡಾರ್ಚನೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 3 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳಿಯೂರು, ಮಾಗರವಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾಗರವಳ್ಳಿ, 3 ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಒಟ್ಟು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲವೂ ಗ್ರಾಮದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಮುಟ್ಟಾದರೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಕೂಡ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಊರ ಹೊರಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
