ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ವಿನೂತನ ಹೆಜ್ಜೆ; ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ!
ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ, ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : September 10, 2026 at 8:20 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆತಂಕ, ಪಠ್ಯದ ಹೊರೆ, ನಿರಂತರ ಓದು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಒತ್ತಡವೇ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ (15) ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 51 ಶಾಲೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ತಲಾ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ.
ಏನಿದು ಅಭಿಯಾನ? ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕಳಸ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಈ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಂತ್ರಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಪಾನಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ‘ಪೊಮೊಡೊರೊ’ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 35 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರಿಷ್ಠ 215ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ: ತಮ್ಮ ಈ ವಿನೂತನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಪೈ, "ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲಾ 1 ಗಂಟೆಯ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 8, 9 ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ತಂತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಮೊಡೊರೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೂಲಕ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇಡೀ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಶೇಖ್, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 'ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ' ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿತನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಗೆಲುವು - ಸೋಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ತನ್ನ 100% ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆಕೆಯ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸದಾ 90% ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಓದು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಯ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ: ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಹಪಾಠಿ ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಆಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಕೆಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಸಹಾಯಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ 6 ಮಂದಿಯ ತಂಡವು ಪ್ರಯಾಣ, ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
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