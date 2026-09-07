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108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೌಕರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆದರಿಕೆ: ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನೌಕರರು ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಸಚಿವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 8:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು/ಮಂಗಳೂರು: 108 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಏಕರೂಪದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಲಯಾಧಾರಿತ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪದ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ, ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇತನ ನಿಗದಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ತಿಂಗಳ 7ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆದರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಖಾದರ್, 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಬಳ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾದರೆ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಂತೆ, ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡಚಣೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹೊರಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

108 AMBULANCE WORKERS
HEALTH MINISTER WARNS
108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್
BENGALURU
THREATEN MASS RESIGNATION

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