ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಕೈಗೆ ವಾಹನ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕರೇ ಎಚ್ಚರ: ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರ ನಿಮಗೇ ಮುಳುವು!
2025 ಜನವರಿಯಿಂದ 2026 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಂದ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ 103 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 28, 2026 at 6:29 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು(18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ) ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. 2025 ಜನವರಿಯಿಂದ 2026 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ 103 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮನೀಷ್ ಸಂಗಳದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಮಾಲೀಕ, ಆತನ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಮನೀಷ್ ತಂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನೀಡಬಾರದು. ಇದು ಕಾನೂನಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ?: 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ತೀವ್ರ ಅಪರಾಧ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕರು/ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ, 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ (ಆರ್ಸಿ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ (ಡಿಎಲ್) ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್?: ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬಾಲಕರು, ಯುವಕರು ನಗರದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕ್, ತೋಳನಕೆರೆ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಯಂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಡಿಸಿಪಿ ರವೀಶ್ ಸಿ.ಆರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪೋಷಕರೇ ಸಹಕರಿಸುವುದು, ಕೆಲ ಪೋಷಕರು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವುದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಲು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ -ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲಿಗೂ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ180 ಅಡಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿದ್ದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಂತವರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಹಾಗೂ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡವಿದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೋಷಕರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು: ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪೋಷಕರು ಖುಷಿಪಡುವದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ.19 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಓಲಾ ಬೈಕ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಾಲಕ ಔಡಿ ಕಾರು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ ಮೋಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ: ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮಮತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಕು ತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
"ಕ್ಷಣವೊಂದರೊಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯಮಶೂಲ
ಕ್ಷಣವನುಕ್ಷಣ ಕೊಲ್ಲುವುವು ಮೋಹಮಮತೆ |
ಕುಣಿಕೆಯನು ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹೂಡಿ ಚಿರಕಾಲ
ವಣುವಣುವೆ ಬಿಗಿಯುವುವೊ - ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||
ಯಮನ ಶೂಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದರೆ, ಮಮತೆ ಎಂಬ ಕುಣಿಕೆಯು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ನಡೆ, ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ರೀಲ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ಹೊದರೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೋಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
