ರಾಜ್ಯದ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ: ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. 758 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 190 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 27, 2026 at 3:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ 134 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. 101ರ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 89 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರವಿದೆ. 12 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಇದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 1976ರ ಬಳಿಕ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೂ. 1-ಆ.26 ರವರೆಗೆ 666 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 465 ಮಿ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ. ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 31% ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ 41% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ 35%, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 24% ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. 29 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 190 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. 13 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡನಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿಗರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಾರ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರಿಗರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಅಂತರ್ಜಲದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹೋಬಳಿವಾರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಒಣಗಿದೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಿತ್ತನೆ 71% ಆಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರುವುದೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 84 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುರಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಮುಂದೆ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ರಾಗಿ, ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇತ್ತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಟ್ಟು 4.36 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಟೊಮೆಟೋ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 76% ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1,000 ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೆಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೋಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ 815.7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 684 ಟಿಎಂಸಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ 61%, ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ 66% ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಹೇಮಾವತಿ 83%, ಹಾರಂಗಿ 99% ಇದೆ. ಕಾವೇರಿ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72% ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ಬೇಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ 100%, ಭದ್ರಾ 81%, ತುಂಗಭದ್ರಾ 90%, ನಾರಾಯಣಪುರ 100%, ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 99% ನೀರು ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ 76% ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ. 758 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 190 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 18 ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 114 ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 48 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2,559 ಗಾ.ಪಂ. ಪೈಕಿ 2,029 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ: ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 151 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೇವು ಇದೆ. ಇದು 33 ವಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇದೆ. ಕೆಲವು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಾರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ 10 ವಾರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. 49 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 20 ವಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮೇವು ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
49 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ಜನ ಗುಳೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರು ಗುಳೇ ಹೋಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ದಿನ ನೀಡಲು ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ- ಆಗಸ್ಟ್ 24ರವರೆಗೆ 66.73 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಟ್ಟು 635 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಗಳಿಗೆ 117 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 189 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೇವು ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ ಗೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸಿಗಳ ಪಿಡಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 329 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 635 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅಡಿ ಈ ಬಾರಿ 1,239 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈವರೆಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 310 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 450 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಫಂಡ್ ನಡಿ 310 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 116 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮೆಮೊರಾಂಡಂನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 3,500 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅವರು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ ಬಳಿಕ 3,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜಾನುವಾರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೆಮೊರಾಂಡಂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕೊಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 39,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರ ನಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ನಾವು 18,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ಪೈಕಿ 3,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.
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