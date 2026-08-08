1,000 ಜನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಪತ್ತೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
1,000 ಜನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂದ FRO, BSF ಜತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 8, 2026 at 5:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವ ದೇಶದವರೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವ ದೇಶದವರೇ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ವಲಸಿಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜೀ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು BSF ಮತ್ತು FRO ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಟಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ?: ಗಡಿ ಕಾಯುವ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅವರು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳು ವೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯ್ಯೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
1,000 ಜನ ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತರಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂದ FRO, BSF ಜತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವರನ್ನು ಕರೆತರುವವರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್, ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ?. ನಿಜವಾದ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು?. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಬೇಡವೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಲಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜೆನ್-ಜೀಗಳಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
'ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಮುಕ್ತಾ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಹಾಗೂ ಮಹದೇವಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕರು ಅಕ್ರಮ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬಹುತೇಕರು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆಲಸದವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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