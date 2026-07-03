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8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವೆನ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಜೀವದಾತ

ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು: ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡುದಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್​ದಾರರಿಗೂ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Wenlock Hospital
ವೆನ್​ಲಾಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 11:40 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವಲಂಬನೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಜೀವವೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 1,000 ಯಶಸ್ವಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ (PPP) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

175 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ: ಸುಮಾರು 175 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ತಜ್ಞ ಹೃದ್ರೋಗ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

1,000 ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಾಧನೆ: ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಂ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 1,000 ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

ಅದರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:

  • ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಂ (CAG) – 592
  • ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ (PTCA) – 372
  • ಪಿಒಬಿಎ (POBA) – 19
  • ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್ (TPI) – 12
  • ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ – 5

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಉಚಿತ, ಎಪಿಎಲ್‌ಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಬಡವರಿಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್-ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ (AB-ArK) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಗದಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರದ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ಸ್ಟಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಿದೆ.

24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆ: ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್' ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಇಸಿಜಿ, ಎಕೋ, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ದೂರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ವೆನ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲೇ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಾವಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ: "ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್‌ನಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರುವುದು ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತಂಡದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಫಲ" ಎಂದು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು: "ಸದ್ಯ ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಂ, ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ತುರ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್ ಹಾಗೂ ಪೆರಿಕಾರ್ಡಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪೇಸ್‌ಮೇಕರ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಯಾಲಜಿ (ಇಪಿ) ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಶೋಧನ್ ಐತಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು: ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಕೇಶ್ ಸುಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ತೀವ್ರ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

"ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಡಾ.ಶೋಧನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬದುಕುಳಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಾನು ಬದುಕಿರುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕರಾವಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ: ಕೆಎಂಸಿ ಮತ್ತು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ಯಾಥ್‌ಲ್ಯಾಬ್ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ವೆನ್​ಲಾಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ
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WENLOCK CATHLAB
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