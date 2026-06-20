ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಶತಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮ: ಇಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಂದೇಶ
ಗಾಂಧೀಜಿ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು, ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 1:27 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬಾಪುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ 2027ಕ್ಕೆ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ 2027ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಅಹಿಂಸಾ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡಿದವರು. ಬ್ರಿಟೀಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯರು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಬದನವಾಳುವಿನ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ತಡಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಬದನವಾಳುವಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಾಗ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಮೂಲಕ ಬದನವಾಳುವಿನ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1927 ಮತ್ತು 1932ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ, ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು, ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 1927ರಲ್ಲಿ ಬದನವಾಳುವಿನ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಭೇಟಿಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬದನವಾಳು ನೂಲುವ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಿ.ಎಸ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 1927 ಮತ್ತು 1932 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನೂಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶೇಂಗಾ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ರೇಷ್ಮೆ, ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಂಧೀಯಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ತಡಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಬದನವಾಳುವಿಗೆ 1927ರಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ 1932ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಣ್ಣೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಬಳಿ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆರೆಡಲ್ಲ: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲ; ನೇಯ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು