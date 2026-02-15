ETV Bharat / state

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 100 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 9:24 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಮೊದಲು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿವೊಬ್ಬರು ನಟನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೂ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಸುದೀಪ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲೆಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಯ 100 ಕಿಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: 'ಹಿರೇಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರಬರಲಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ದರ್ಶನ್ ಮೇಲಿನ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಿಯ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಖುಷ್: 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಚಿತ್ರ 'ಕರಿಯ'. ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 16, ಸೋಮವಾರದಂದು ದರ್ಶನ್ ಅವರ 49ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮರುಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಹೌಸ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

