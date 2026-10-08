ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ 'ಇ - ಬಸ್' ಕ್ರಾಂತಿ: ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು!
ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 100 ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 4:28 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಓಡಾಡುವ ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು. ದಶಕಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲಕರ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ 'ಪಿಎಂ ಇ-ಬಸ್ ಸೇವಾ' (PM-eBus Sewa) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು (EV Buses) ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಹಿತ ಕಾಯುವಂತೆ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ವಲಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇ-ಬಸ್: ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ (DC) ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
100 ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಪೋಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮುಡಿಪುವಿನಲ್ಲಿ (ಬಾಳೆಪುಣಿ) 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಂಟಿಕಾನದಲ್ಲಿ 50 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಡಿಪುವಿನಲ್ಲಿ 50 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಬಿಡ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಸ್ಕಾಂ ವತಿಯಿಂದ ಬಸ್ಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಡಿಪೋ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ 45 ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಡಿಪು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 100 ಇ-ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ಕಾರ್ಕಳ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಗುರುಪುರ, ಕೈಕಂಬ, ಪೊಳಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿ ಬದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಖಾಸಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಸ್ವಂತ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಸದ್ಯ 300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊರಗಿನ ಅಪರಿಚಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ತರುವ ಬದಲು, ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಸಹಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿಯವರೂ ಒಂದು ಇ - ಬಸ್ ಓಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಏರಿಳಿತದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ತುರುಕಿದರೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳೇ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 100 ಸರ್ಕಾರಿ ಇ-ಬಸ್ಗಳ ಆಗಮನವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್, ಮಾಲಿನ್ಯರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ-ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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