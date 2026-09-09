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ಮೂರು ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ: ಸಂಪುಟ ತೀರ್ಮಾನ

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ 100 ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತ ಉಳುಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

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ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 8:51 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಾಳೆಗೆ ನೂರು ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ವಸತಿ ರಹಿತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

3 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 50 ಸಾವಿರ ನಿವೇಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸೈಟು ಹಂಚಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ್ ನಿವಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ತರಲು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

ನೂರು ದಿನಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 3 ಎಕರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ರೈತರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 59 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ 31 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 152 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲಿದೆ. ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಗೌರಿಬಿದರಿನ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಚ್.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಡ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಯಶ್ವಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

15 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ: ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಸೈಟು ಹಂಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಸೈಟು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಹಣ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಸೈಟು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಸ್ಸಿ - ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್ಸಿ - ಎಸ್ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ (ಕಾರು) ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶ್ರಮಿಕ್ ನಿವಾಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ 10 ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡ ಆಧರಿಸಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಗೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಹಿತ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಏರೋಸ್ಪೆಸ್ ನೀತಿ ಅನುಮೋದನೆ: 2026-31 ರವರೆಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರೋಸ್ಪೆಸ್ ನೀತಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಏವಿಯೇಷನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 60 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ, ನಾನ್ - ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ವಲಯಗಳು ಇರಲಿವೆ. ವಲಯ-1- ಶೇ.30 ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ವಲಯ-2, ಶೇ.27.5 ವಲಯ- 3 ಶೇ‌.25 ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಚ್ಎಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 40 ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ 97 ಲೈಟ್ ಕಾಂಬಾಕ್ಟ್ ಏರ್‌ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (ಎಲ್ ಸಿಎಚ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ ಎಚ್​ಎಲ್​ಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯನಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕೈಗಾರಿಕೆ- ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣಾ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಔಷಧ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊ.ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಶೇ.10 ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ತಾಲೂಕನ್ನಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾದಗಿರಿ, ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್ ) ಪಾವತಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 300 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

  • ನೂತನ ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ನೀತಿ, 2026-2031ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ: ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಐಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ರೋಡ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೀಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 172 ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ) ನಿರ್ಮಾಣ. ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 2 ಕೀ.ಮೀ. ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇದರಂತೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯ (ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್) ಕೇಂದ್ರ- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 42.83 ಕೋಟಿ ರೂ.‌ ಮೀಸಲು
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಹಬ್ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ 35 ಕೋಟಿ ವಿನಿಯೋಗ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ಕಕಾಗಿ 237 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ
  • ರಾಜ್ಯದ 185 ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ "ಟೆಲಿ-ಐಸಿಯು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐಟಿ ಹಾರ್ಡ್‌ ವೇರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಖರೀದಿ, ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರೂ 10.78 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ 300 mA ಮತ್ತು 500 mA ಎಕ್ಸ್-ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 162 ಘಟಕಗ ಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ (DR) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ರೂ.40.50 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಿಷನ್ (KDRM) ಹಂತ-1ನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ
  • ರಾಜ್ಯದ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 50 ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ದೋಷ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರೂ 20.39 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ 50 ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾಲೇಜು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ.

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TAGGED:

D K SHIVAKUMAR
ನೇಗಿಲ ಯೋಜನೆ
ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
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