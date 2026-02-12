ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಅ ದಿಂದ ಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಗಾದೆ ಹೇಳುವ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ: ಈಕೆಯ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಗೊಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್​!

ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ 49 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಪ್ಪದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಟಪಟ ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

MYSURU LAKSHMITHA KNOWN FOR PROVERB ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಗಾದೆ ಗಾದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ
3 ನಿಮಿಷ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 49 ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಬಾಲಕಿ ಎಂ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ...ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಪುಟ್ಟ ಚೋರಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಗಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಅ' ಇಂದ ಳ' ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ 49 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾಳೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಎಂ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ (10 ವರ್ಷ) ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಜಯಪುರ ಬಳಿಯ ಮುಳ್ಳೂರಿನ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದವರು ಅವಳ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗಮ್ಮ. ಅವಳಲ್ಲಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗಮ್ಮ, "ಅವಳ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಗಾದೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಹೇಳಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಳು. ನನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಾದೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮೂರು ಕಲಿಯಲು ಹೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಐದು ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದಳು. ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 49 ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದಳು ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ 49 ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಾಗಮ್ಮ ಸಂತಸದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: "ಲಕ್ಷ್ಮಿತಾ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ.ಯಿಂದಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ಅವಳು ಕನ್ನಡದ 49 ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

