ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಲಿನ 1300 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 1300 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 8:07 AM IST
ಆನೇಕಲ್: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಸಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ 1300 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ 380 ಎಕರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾರಕ ಬಂಡೆ ಕಾವಲ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ 250 ಎಕರೆಯ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, 150 ಎಕರೆಯ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 8 ರಿಂದ 25 ಎಕೆರೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿ 1300 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ವಿಷಮ ಗಾಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಹಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೇ 1.40 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದೆ. 1.30 ಕೋಟಿ ವಾಹನಗಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.
ಕಲ್ಕೆರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೂರು ಎಕರೆ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೊಡಕಾಗದಂತೆ 90 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಸದೇ ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಖಾಸಗಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ. ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಬಿಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ವೃತ್ತ, ಸರ್ಜಾಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಿಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚಂದಾಪುರ ವೃತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಪುರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಕುಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ, ನೂತನ ಎಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. 7- 8 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೇಡಿಕೆ ನೈಜವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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