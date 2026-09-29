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ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ: 10 ಜನರಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ ಅಂದರ್

ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 10 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CLOTH MERCHANT KIDNAP CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 2:20 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪಹರಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನರಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆ. 9ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ 26 ವರ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಹಣ ತರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರುವ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‌ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಎಂಬಾತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ನಗರದ ಶಾಮನೂರು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಬಳಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಯುವಕನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತರಿಸಿಕೊಡು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮರದ ತುಂಡು, ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ‌ಬಂದಿದೆ. ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧರಿಸಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್,​ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಬಿಎಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಗಾರಾಮ ಪವಾರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಬ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೆ.9ರಂದು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 26 ವರ್ಷದ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳು, ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ತರುವಂತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದ್ದು, 10 ಜನರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಬ್ಲು ಎಂಬಾತ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಯ ಪಿಂಕ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

CLOTH MERCHANT KIDNAP CASE
ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕರ ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಅಪಹರಣ
DAVANAGERE
KIDNAP CASE

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