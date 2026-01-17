ಹಾಡಹಗಲೇ ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನ ₹10 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ: ಕದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಹಣ ಕದ್ದು ಆ ಹಣವನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಹಾಡಹಾಗಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ಟೂರಿನ ಮುನೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಅಶೋಕ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರಿ ಅವರು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಜಮೀನು ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಲು 10 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜ.3ರಂದು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೀಯನ್ನು ಶೆಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರುದಾರರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಖರ್ಚು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮೂಲದ ಅಶೋಕ್ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ದೂರುದಾರರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯು ಕಚೇರಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಗದ ಕೀ ಇಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಜ.3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಚೇರಿ ಕೀ ತೆರೆದು ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಲಕ್ಷ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣ ಭರಿಸಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
