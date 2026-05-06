ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 35ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನಿಗೆ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗ ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 6, 2026 at 7:39 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ಎ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಾಜವಾದಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೋಣಂದೂರು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಅನುಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಲಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪೊರಮ್ (NEFT) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಪ್ರೊ. ಅನಿಲ್ ಸಹಸ್ರಬುದ್ದೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ 106 ಪುರುಷರು, 57 ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟು 153 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 7,015 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 9,940 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16,955 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 155 ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕಗಳಲ್ಲಿ 11 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 68 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 21 ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳು ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐವರು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 24 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿವಿಯ ನಿಕಾಯವಾರು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪಡೆದವರ ವಿವರ:
- ಕಲಾ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು 46, ಮಹಿಳೆಯರು 17 ಒಟ್ಟು 63 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪುರುಷರು, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 6 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು 8 ಮಹಿಳೆಯರು, 1 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 9 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
- ಕಾನೂನು ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ 48 ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 57 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 84 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹರ್ಷ ಅವರು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗದೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಬೇಕು: ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್ ಚೆಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ವಿವಿಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಪದವಿ, ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪಡೆದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜಯ ಅಪಜಯ ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಯುವಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ, ಲೋಕಲ್ ಟು ವೋಕಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕ ಕೂಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗದೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 35 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಕುವೆಂಪು ವಿವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಸವಾಲುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಎಐಸಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.17 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಸೀಟ್ ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 70 ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಐದು ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ 900 ಸೀಟು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿಎ ಪದವಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 70 ಸಾವಿರ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. 19 ಸಾವಿರ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಿಟೈಲ್, ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3,840 ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಏಷಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 40 ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಕಾಲೇಜಾಗಿಸಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಫ್ಕೆಸಿಸಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇ. 15, 17 ರಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಾಧರಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯುವಜನರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಗನಿಗೆ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೆಚ್. ಎಂ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೀರೆಕನವಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಅವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರದ್ದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ತಾತನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂ.ಎ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ಈಗ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಟಾಪ್ 3ರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೇನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂಕಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಕಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮಾನದಂಡ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಶಿವಾನಂದ ಕೆಳಗಿನಮನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ನಾಯಕ್, ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಕಾರಣ, ಅವರು ನಮ್ಮೂಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾತ, ಬುದ್ದ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಟಾಪ್ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗುತ್ತೆನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ಬಿ.ಇಡಿ ಪದವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಭದ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಗನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೋಷಕರಾದ ಮಂಜಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆತ ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಆತನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಾಯಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನೋಡಲು ಅವರ ತಾತ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಅವನ ಸಾಧನೆಗೆ ಆತನ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಆತನ ಓದಿಗೆ ಆತನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಕಾರವು ಇತ್ತು. ಮಗ ಪದಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ತಂದೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಗನ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
