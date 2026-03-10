ಏಕಾಏಕಿ 10 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವು: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹಾವೇರಿ ರೈತ
ರೈತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 10, 2026 at 11:25 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ವಿಷಪೂರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಜಮೀನು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮೇವು ತಿಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.
ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ: ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮೃತದೇಹಗಳಿಂದ ಕೆಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
