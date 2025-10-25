ಕಿತ್ತೂರು ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ 1.72 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಭೇಟಿ: 17 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ
ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2025 at 7:33 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ "ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ"ಕ್ಕೆ ಈಗ 58ರ ಸಂಭ್ರಮ. ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆಗೆ ಬರುವವರು ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1.72 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಇನ್ನೂ ಏನಾಗಬೇಕಿದೆ? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ "ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ" ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. 1967 ಜನವರಿ 10ರಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಕಿತ್ತೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 5 ರೂ., ವಯಸ್ಕರಿಗೆ 10 ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಿಂದ 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,72,223 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಬರೊಬ್ಬರಿ 17,33,855 ರೂ.ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಕಂಠಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರಮನೆಯ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನೈಜ ಖಡ್ಗ, ಕತ್ತಿ-ಗುರಾಣಿಗಳು, ಚೀಲಕತ್ತು, ಸೈನಿಕರ ಉಡುಪುಗಳು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕೀಲಿಗಳು, ಫಿರಂಗಿ-ಗುಂಡುಗಳು, ಮಡಿಕೆಗಳು, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜರ ವಂಶಾವಳಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಕಲ್ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಸರ್ಜರ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿ ದೃಶ್ಯ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಜೊತೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪನ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾದಂಡನಾಯಕ ಸರ್ದಾರ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಅಮಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪನ ಗುಂಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಕರೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಿತ್ತೂರು ಕಲಿಗಳು ಕರೆದೊಯ್ಯತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ವಿ. ಹೆದ್ದೂರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 1958 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಚಿತ್ರ ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಾಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಶಿಲ್ಪಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಶಿಲ್ಪಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಜಯನಗರೋತ್ತರ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಶೈಲಿಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಲೌಕಿಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆನಂದ ತಾಂಡವ ನಾಟ್ಯ ಶಿಲ್ಪ, ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ, ಮದನಿಕ ಶಿಲ್ಪ, ತೀರ್ಥಂಕರ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ವೀರರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾದ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಮಹಾಸತಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು?:
- ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಓರ್ವ ಪಾಲಕ, ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಯಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.
- ಕಿತ್ತೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ.
- ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
- ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಣ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಗೈಡ್ ನೇಮಿಸಿ: ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಗರಿಕ್ಯಾದಗಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ದಯಾನಂದ ಇಟಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಹಂಪಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಗೈಡ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
"ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ"ಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿದೆ ಎಂದು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಪಾಲಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಿತ್ತೂರು ಕೋಟೆ ಆವರಣದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಿತ್ತೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುದಾನದಿಂದ ಕೋಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬರುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಘತವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
