ಬಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ 1.40 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ: ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆರೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಕದ್ದು 15-20 ದಿನಗಳ ವಿವಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ 1.40 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2026 at 5:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ 1.40 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಜೈನ್ (ಡೀಮ್ಡ್-ಟೂ-ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ) ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಪುರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿಂಬಂಧಕ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಬುಸ್ಪಳ್ಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂಬರಾಯ, ಸೈಯದ್ ವಜಿಹುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ 8.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ವರನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸನ್ನಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬಾತನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಚೆನ್ ರಾಜ್ ರಾಯಚಂದ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ವಂಚಕರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೆ.8ರಂದು ವಂಚಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿನಯ್ ಭೂಷಣ್ಗೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಹಣ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿದ ವಿನಯ್ ಅವರು 1.40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಹಣವನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಎಸಗಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ವಿನಯ್ ಅವರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ದತ್ತಾಂಶ ಕದ್ದು ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನಗಳ ವಿವಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಐಪಿ ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ 1.40 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ನಿವಾಸಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಿಗೆ ಅಂಬರಾಯ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನ್ನಿ ಎಂಬುವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಿಸಿ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಚಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಂಬರಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ. ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸನ್ನಿ ಅಣತಿಯಂತೆ ಬಂಧಿತರನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಳಿವು ಅಧರಿಸಿ ನಗರ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 8.50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ 4 ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ 22 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 62ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಳಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಠಾಣೆ ಎಸಿಪಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್, ಎಪಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಡಿ. ಕಮೀಷನ್ ಆಸೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನೀಡದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿವಿ ನೌಕರರ 32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಿಎಫ್ - ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ: ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವ ಸೇರಿ ಮೂವರ ಬಂಧನ